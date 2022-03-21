По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 марта, условия погоды в Петербурге будет определять восточная периферия обширного антициклона. Его стараниями в регионе ожидается относительно малооблачная и сухая погода.

Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 777 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков, в температура воздуха будет на 1-2 градуса прохладнее.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 22 марта, температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днем прогреется до +7…+9. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

В среду, 23 марта, в Петербурге также обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +5…+7. Ночью и утром на дорогах по-прежнему стоит ожидать гололедицу.