В Петербурге появится новый автобусный маршрут №333. Он соединит три района

Новый маршрут будет следовать по улице Пограничника Гарькавого, Маршала Захарова, Маршала Казакова и Ленинскому проспекту мимо ряда ТЦ, а также социальных и учебных заведений. Также он будет проезжать станции метро «Ленинский проспект» и «Московская».

Новые автобусы смогут вместить в себя 50 пассажиров. В будние дни транспорт будет курсировать каждые 12–14 минут, а в выходные и по праздникам интервал движения составит 18–20 минут.