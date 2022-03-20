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В Петербурге появится новый автобусный маршрут №333. Он соединит три района

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С 15 июля в Петербурге запустят новый автобусный маршрут. Он соединит Красносельский, Кировский и Московский районы. Об этом пишет пресс-служба комитета по транспорту города.

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Новый маршрут будет следовать по улице Пограничника Гарькавого, Маршала Захарова, Маршала Казакова и Ленинскому проспекту мимо ряда ТЦ, а также социальных и учебных заведений. Также он будет проезжать станции метро «Ленинский проспект» и «Московская».

Новые автобусы смогут вместить в себя 50 пассажиров. В будние дни транспорт будет курсировать каждые 12–14 минут, а в выходные и по праздникам интервал движения составит 18–20 минут.

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