Участники проекта Plants for Friends пересадили 70-летнюю пальму из Политеха

Plants for Friends

О пересадке пальмы из Политеха:

Корни растения проросли через старый горшок аж под линолеум. И пальма оказалась пять метров высотой! Разобрали старый горшок, на грузовике перевезли пальму из учебного корпуса в музей, заботливо и аккуратно пересадили. За грунтом, правда, пришлось дополнительно ездить, потому что не ожидали такого размаха, но это пустяки!

Главное, что сейчас с пальмой все хорошо, она приспосабливается к новому пространству и домику. Обожаем свою работу и такие непростые задачки!