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Участники проекта Plants for Friends пересадили 70-летнюю пальму из Политеха

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Участники проекта Plants for Friends пересадили пальму, посаженную в Санкт-Петербургском политехническом университете в 1952 году. Она более пяти метров в высоту!

Здесь и далее фото: @plants_for_friends

Plants for Friends

О пересадке пальмы из Политеха:

Корни растения проросли через старый горшок аж под линолеум. И пальма оказалась пять метров высотой! Разобрали старый горшок, на грузовике перевезли пальму из учебного корпуса в музей, заботливо и аккуратно пересадили. За грунтом, правда, пришлось дополнительно ездить, потому что не ожидали такого размаха, но это пустяки!

Главное, что сейчас с пальмой все хорошо, она приспосабливается к новому пространству и домику. Обожаем свою работу и такие непростые задачки!

Напомним, ранее в библиотеке Алвара Аалто в Выборге активисты фонда «Зеленый Петербург» пересадили цветы из пластиковых горшков в сделанные из природных материалов. Деньги на реализацию акции собирали в соцсетях фонда. Эту акцию провели совместно с фондом, проектом Plants for Friends и сотрудниками учреждения. Акцию приурочили к дню рождения библиотеки.

Как фонд «Зеленый Петербург» превратит библиотеку Аалто в сад

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