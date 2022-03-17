Обновленный книжный магазин в доме Зингера планируют открыть в июне

«В понедельник состоялось финальное заседание суда, по результатам которого решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Теперь мы ждем скорейшего завершения всех бюрократических и процессуальных процедур со стороны Альфа-банка, чтобы наконец начать работу по возвращению городского книжного на свое законное место. Надеемся, что сможем приступить к работам уже на следующей неделе. Правда, само открытие нового магазина из-за затянувшегося судебного процесса мы вынуждены сдвинуть на июнь», — сообщил Пиотровский.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд отклонил апелляцию «Дома книги» о признании недействительным договора аренды магазина с домом Зингера. Это означает, что арендодатель (Альфа-банк) вправе выселить «Книжный магазин № 1».

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение признать недействительным договоры субаренды между ЗАО «Зингер» (нынешний владелец помещений) и ООО «Книжный магазин №1». Затем хозяин торговой точки подал апелляцию. По его мнению, не было представлено убедительных доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер».

После завершения судебных тяжб предполагается, что в дом Зингера вернется старейший книжный магазин Петербурга. Вместо «Дома книги» разместят государственную сеть «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», которую в 1999 году выселили под предлогом ремонта из здания.

Как сообщал вице-губернатор Борис Пиотровский, рабочая группа уже начала разработку концепции нового магазина.