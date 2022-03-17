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Сэр Филимон нашелся! Кот-хранитель Выборгского замка сбежал на прогулку по Старому городу

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Кот-хранитель Выборгского замка Сэр Филимон, сбежавший со своего поста накануне, нашелся. Оказалось, что «март и на него подействовал» — хвостатый решил покинуть территорию музея-заповедника ради прогулки по Старому городу.

«Ура! Мы его нашли! Благодарим от всего сердца всех неравнодушных, особенно двух жительниц с Крепостной улицы, обнаруживших беглеца. Сэр Филимон дома! Приходит в себя от стресса. Все в порядке», — поделились сотрудники Выборгского замка.

Как и предполагалось, Сэр Филимон сбежал в Старый город. Такое для него не впервой — по словам сотрудников музея-заповедника, кот и ранее убегал на территорию Выборга.

«Ему надо маячок прикрепить, а дальше может распутешествоваться. Март ведь на дворе», «Гулена, музейный котя в марте!», «Март и на Филимона подействовал», «Как хорошо, что он нашелся!» — комментируют возвращение кота-хранителя Выборгского замка петербуржцы.

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