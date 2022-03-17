Как рассказали «Собака.ru» в hh.ru, для своего нового исследования специалисты платформы проанализировали более 600 тысяч резюме петербуржцев, опубликованных или обновленных с начала 2022 года. Такое качество, как стрессоустойчивость, встречается в 15% из них. При этом женщины указывают данную характеристику чаще мужчин: 57% «стрессоустойчивых» резюме принадлежат именно петербурженкам.

Соискатели, чьей сильной стороной является стрессоустойчивость, чаще всего встречаются среди менеджеров по продажам или работе с клиентами — соответствующая строчка есть в 12% резюме данных специалистов, а также среди администраторов (8% из них считают себя стрессоустойчивыми), секретарей (4%), среди бухгалтеров, водителей, официантов и барменов.

При этом среди соискателей-врачей в Петербурге стрессоустойчивостью отличаются лишь 1% кандидатов, среди преподавателей — 2%, а среди психологов — меньше 1%.

Как правило, стрессоустойчивые петербуржцы рассчитывают на более высокую заработную плату, нежели те, кто это качество в информации о себе не указал. Средние ожидания тех, кто указал данную характеристику в резюме, составляют 60 тысяч рублей, в то время как соискатели, не считающие устойчивость к стрессу своей сильной стороной, рассчитывают на 58-59 тысяч рублей.

Сейчас, когда одни компании уходят из России, а другие оказались в сложном экономическом положении, нельзя исключать риск потери работы. Ранее эксперты hh.ru поделились с «Собака.ru» шестью советами о том, что делать, если стало известно о скором сокращении — публикуем их.