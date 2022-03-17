Реставрация интерьеров Соборной мечети в Петербурге будет продолжена. Что восстановят в 2022 году?

Лейла Новикова

Главный специалист КГИОП — о реставрации Соборной мечети в 2022 году:

Отделка третьего этажа более простая, чем на первом и втором этажах. Все основные поверхности стен, сводов загрязнены, многослойно окрашены масляной краской, мы видим большое количество следов протечек.

В процессе жизни памятника, прежде всего, конечно, от техногенных вибрационных воздействий, от транспорта образовались трещины. В 2019 году были установлены маячки для отслеживания динамики этих трещин. При работах вся штукатурная поверхность будет снята, будет проведена биоцидная обработка, трещины инъектированы, произведена вычинка кирпичной кладки, и после этого нанесен штукатурный слой.

Будет выполнена реставрация конструкций светового фонаря на третьем этаже. Световой фонарь храма проходит от крыши здания до первого этажа. Основание светового фонаря на третьем этаже представлено железобетонной конструкцией, верхняя часть — деревянные переплеты. Сейчас элемент декора находится в плачевном состоянии: некоторые окна разбиты, нанесены большие слои мастики, ослаблены конструкции деревянных рам.

В рамках работ по световому фонарю пройдут расчистка и ремонт всех конструкций, их обработка, монтаж, вычинка, замена отдельных сгнивших деревянных деталей, замена остекления.

В план работ этого года входит также реставрация дверных заполнений.