Реставрация интерьеров Соборной мечети в Петербурге будет продолжена. Что восстановят в 2022 году?

В этом году специалисты КГИОП продолжат работы по реставрации интерьеров Соборной мечети. Восстановить планируется молельный зал, расположенный на третьем этаже.
Проектом, рассчитанным на 2022 год, предусмотрены реставрация паркета, поверхности стен, потолков, сводов, мраморной плитки, гипсового лепного декора — сталактитовых поясов, лепных розеток, капителей колонн, — столярных заполнений — дверей, решеток, окрытия парапета, — металлических рам оконных заполнений и подоконных мраморных досок, светового фонаря.
Главный специалист КГИОП — о реставрации Соборной мечети в 2022 году:
Отделка третьего этажа более простая, чем на первом и втором этажах. Все основные поверхности стен, сводов загрязнены, многослойно окрашены масляной краской, мы видим большое количество следов протечек.
В процессе жизни памятника, прежде всего, конечно, от техногенных вибрационных воздействий, от транспорта образовались трещины. В 2019 году были установлены маячки для отслеживания динамики этих трещин. При работах вся штукатурная поверхность будет снята, будет проведена биоцидная обработка, трещины инъектированы, произведена вычинка кирпичной кладки, и после этого нанесен штукатурный слой.
Будет выполнена реставрация конструкций светового фонаря на третьем этаже. Световой фонарь храма проходит от крыши здания до первого этажа. Основание светового фонаря на третьем этаже представлено железобетонной конструкцией, верхняя часть — деревянные переплеты. Сейчас элемент декора находится в плачевном состоянии: некоторые окна разбиты, нанесены большие слои мастики, ослаблены конструкции деревянных рам.
В рамках работ по световому фонарю пройдут расчистка и ремонт всех конструкций, их обработка, монтаж, вычинка, замена отдельных сгнивших деревянных деталей, замена остекления.
В план работ этого года входит также реставрация дверных заполнений.
Здание Соборной мечети Санкт‑Петербурга возводилось в 1910-1914 годах по проекту архитектора Николая Васильева при участии инженера Степана Кричинского и архитектора Александра фон Гогена. Отделочные работы велись до 1920 года. Здание сочетает в себе элементы северного модерна и культовой архитектуры Азии, оно выполнено в стилизованных формах «самаркандской» и «каирской» архитектурных школ. Интерьеры сохранили авторское объемно-пространственное решение и частично историческую архитектурно-художественную отделку.
С 2000 по 2015 годы за счет средств бюджета Петербурга специалистами были выполнены работы по реставрации гранитной облицовки фасадов и двух минаретов высотой 48 метров, а также майоликовой отделки порталов. В 2016 году была разработана документация и выполнен первый этап работ по реставрации интерьеров, в 2017-2019 годах работы продолжились — отреставрирован молельный зал первого этажа и молельный зал для женщин на втором этаже, проведен ремонт крыши.
Всего с 2000 по 2021 годы из бюджета Петербурга на работы по реставрации памятника выделено более 300 миллионов рублей.
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