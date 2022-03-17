Антициклон сохранит тепло и солнце в Петербурге до конца рабочей недели

«Сегодня влияние антициклона на погоду продолжится. Облаков в небе будет мало и вновь обойдется без осадков. При этом температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенных по климату значений», — дал прогноз на сегодня, 17 марта, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер ожидается южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 782 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, погода в Петербурге практически не изменится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пятница, 18 марта, в Петербурге также пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, в окрестностях до -7, днем +6…+8. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.