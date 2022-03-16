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Видео дня: лосенок с мамой отдыхают на полянке в Нижне-Свирском заповеднике

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Лосенок с мамой «попались» в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника. Посмотрите, как они отдыхают на небольшой полянке.

Пока лосенок выискивал корм на небольшой полянке, куда привела его мать, лосиха внимательно прислушивалась к окружающему лесу — как говорят в заповеднике, «чтобы держать все под контролем и обезопасить свою семью». «Любуемся восхитительными крупными планами мохнатых лосиных носов и настороженно шевелящихся ушей. А видели ли вы язык лося? Теперь точно — да!» — резюмируют сотрудники заповедника.

Напомним, в середине февраля оттепель разбудила енотовидную собаку и заставила выйти из норы в Нижне-Свирском заповеднике. А вот медведи, обитающие на территории заповедника, пока спят крепким сном. Мать-медведица и четыре «косолапика» в последний раз перед спячкой прогулялись по зеленым территориям в начале декабря 2021 года. Оказывается, косолапые давно обнаружили камеру, однако она не вызвала беспокойства у спокойной медведицы — только медвежата испытали неподдельные эмоции от своего «открытия»!

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