Вакансия дня: Ленинградский зоопарк ищет конюха-катальщика

В выходные дни в задачи конюха-катальшика будет входить катание детей и взрослых на лошадях и пони. А в будни — помощь конюхам в уходе за животными. Рабочий день 8 часов, график 5/2. «Учитывайте, что суббота и воскресенье — ваши обязательные рабочие дни, выходные у вас будут на неделе», — отмечают в зоопарке.

Ленинградский зоопарк рассматривает кандидатов без опыта работы и специализированных навыков — готовы всему обучить на месте. Главное — желание трудиться. Единственное ограничение — возраст: принимают людей строго старше 18 лет.

Оформление в зоопарк официальное, будущий конюх-катальщик получаете защищенность и полный социальный пакет. Нужно будет проводить много времени на свежем воздухе — будьте к этому готовы. Также важно уметь и любить общаться не только с лошадьми, но и с людьми. По итогам хорошей работы возможны премии.