Зимний Дворец Петра I вновь открывается для посетителей

«Визит в Зимний Дворец Петра I позволит «спуститься вглубь веков», чтобы, оказавшись на уровне мостовых начала XVIII века, увидеть сохранившиеся под зданием Эрмитажного театра помещения царской резиденции. Посетители смогут осмотреть парадный двор с просторной обходной галереей, хозяйственные погреба, личные комнаты царя — Токарню, Кабинет, Столовую, где воссоздана типичная для петровского времени обстановка», — отмечают в Эрмитаже.

Посетить Зимний Дворец Петра I можно с 19 марта и только в составе экскурсионных групп по сеансам. Продолжительность экскурсии 1 час. Билеты можно найти по ссылке.

Зимний дворец Петра I — личная резиденция императора Петра I, возведенная архитектором Георгом Иоганном Маттарнови на набережной Невы у Зимней канавки. Является архитектурным памятником начала XVIII века, частично сохранившимся и находящимся в здании Эрмитажного театра. Включен в музейный комплекс Государственного Эрмитажа.