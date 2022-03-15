Власти Петербурга предложат «цивилизованное расставание» иностранному бизнесу, который решил покинуть Россию

«Поддержим тех, кто готов остаться. Проведем переговоры с теми, кто временно приостановил работу. Твердо решившим уйти предложим расстаться цивилизованно. Произвола в отношении петербуржцев мы не допустим», — заверил Беглов.

Он также отметил, что Смольный собирается провести переговоры с каждым иностранным работодателем. Губернатор подчеркнул, что в городе ведут «мониторинг крупнейших и системообразующих предприятий» и пока ситуация «достаточно спокойная». Аналогичным образом оценивают и ситуацию на рынке труда в Петербурге. Сейчас в городе насчитывается порядка 17 тысяч безработных.

Помимо этого, Беглов пообещал финансовую помощь тем предприятиям, которые запускают новые производства по наиболее дефицитным позициям. Для этого будут выданы льготные кредиты через Фонд развития промышленности и Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Новые возможности также может получить фармкластер Петербурга, добавил Беглов.

Напомним, глава «Норникеля» Владимир Потанин высказал мнение, что конфискация имущества тех иностранных компаний, которые уходят из России, является не самой разумной идеей. Но он не против ввести «внешнее управление» на таких предприятиях.

В России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.

А 10 марта Владимир Путин поддержал идею ввода внешнего управления в ушедших иностранных компаниях. Рассказываем о главных тезисах президента на совещании правительства РФ.