Фото дня: в Летнем саду расцвели первые подснежники 🌱

Подснежники — многолетние луковичные растения с коротким периодом развития. Цветы появляются еще до того, как сойдет последний снег, когда именно — зависит от климатической зоны. Так, белые колокольчики могут появиться как в ранний весенний период, в начале марта-апреля, так и на старте зимы, в декабре-январе.

«Ученые ботаники "подснежниками" называют Галантус (Galanthus nivalis L.) семейства Амариллисовые. Название образовано из греческих слов "gala" — молочный и "anthos" — цветок. В садовой культуре используются с 1500 года для букетных посадок в цветниках», — рассказывают в сообществе «Сады Русского музея».

Сотрудники Летнего сада приглашают петербуржцев прогуляться по музею и напоминают, что 1 апреля сады закроются на просушку и будут недоступны для посетителей до 1 мая.