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ЕС запретил поставлять в Россию предметы роскоши, премиальные автомобили и ювелирные изделия

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Евросоюз ввел новые санкции против России. Пакет включает в себя запрет поставок предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий.

Shutterstock.com

Какие санкции ввел Евросоюз в отношении России?

  • Полный запрет на любые сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных секторах — в том числе военно-промышленным комплексом Кремля.
  • Запрет ЕС на импорт тех стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС, составляет примерно 3,3 миллиарда евро потерянных экспортных доходов для России. В качестве компенсации увеличенные квоты на импорт будут распределены среди других третьих стран.
  • Далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС.
  • Запрет ЕС на экспорт предметов роскоши (например, премиальных автомобилей, ювелирных изделий и так далее). Как считают власти союза, данная мера «напрямую ударит по российской элите».
  • Список лиц и организаций, находящихся под санкциями, был расширен и теперь включает больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах, которые материально и материально поддерживают вторжение. Есть также новые списки субъектов, активно занимающихся дезинформацией.
  • Запрет на присвоение рейтингов России и российских компаний кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам. Это, считают власти союза, приведет к еще большей утрате ими доступа к финансовым рынкам ЕС.

Напомним, ранее Минторг США предоставил полный список предметов роскоши, которые с 16 марта нельзя будет поставлять в Россию. В него включили около 570 наименований различной продукции, в том числе косметику и парфюмерию, одежду и обувь стоимостью более тысячи долларов, драгоценные камни и ювелирные изделия.

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