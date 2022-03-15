В России отменят повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКХ

Подписанный Путиным закон, помимо возможности отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКХ, дает право вводить в течение 2022 года мораторий на поверку счетчиков. Таким образом, с россиян не будут взимать пени и штрафы, если те не установили или не заменили счетчики учета коммунальных услуг.

Пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Как пишет РБК, теперь у правительства появилась возможность временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пени и штрафов.

Напомним, 28 февраля Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% годовых. Последний раз ее поднимали 11 февраля — тогда ставка составляла 9,5%.