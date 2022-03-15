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Беглов попросил петербуржцев не закупать лекарства впрок

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Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербуржцев не закупать лекарства впрок. Это может привести ко временному дефициту медикаментов на полках аптек.

Shutterstock.com

«Большая просьба — дорогие петербуржцы, не закупайте лекарства впрок. Во-первых, у медикаментов есть сроки годности, во-вторых, именно такое поведение покупателей может привести к временному отсутствию лекарств на полках. Перебоев с поставками не предвидится, к тому же у нас достаточный запас лекарств на складах. Вместе справимся!» — обратился Беглов к петербуржцам.

По словам губернатора, у Петербурга «большой потенциал в импортозамещении» лекарственных препаратов и медицинских изделий. «Наша фарма выпускает 427 международных непатентованных наименований лекарств, 198 — из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — добавил Беглов.

В московских аптеках уже заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы — как иностранные, так и российские аналоги. С такой же проблемой столкнулись и пациенты с эпилепсией. Как пишут «Ведомости», причина в том, что многие пациенты закупили препараты впрок, создав тем самым ажиотаж на рынке.

Напомним, в конце февраля эксперты выразили уверенность в том, что из-за обострения внешнеполитической ситуации цены на лекарства в России могут вырасти до 20%. Тогда аптечные сети уже сообщали о приостановке поставок лекарств

В Минздраве заверили, что основные мировые производители инсулина продолжат работать в России и осуществлять поставки. В свою очередь в Минпромторге заявили, что запасов жизненно необходимых лекарств, а также сырья для их изготовления в России хватит на срок до года.

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