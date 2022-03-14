18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В МЧС запретили петербуржцам выходить на лед

Поделиться:

В Петербурге с 15 марта запретили выходить на лед. Акваторию Финского залива будут усиленно патрулировать сотрудники полиции, поисковики и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Shutterstock.com

«Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью!» — отмечают в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности. С конца февраля в городе усилили контроль за водоемами. За месяц спасателям удалось спасти на льду десять человек, и еще 1,5 тысячи смогли вывести с опасных участков.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: