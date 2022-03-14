В МЧС запретили петербуржцам выходить на лед

«Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью!» — отмечают в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности. С конца февраля в городе усилили контроль за водоемами. За месяц спасателям удалось спасти на льду десять человек, и еще 1,5 тысячи смогли вывести с опасных участков.