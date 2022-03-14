Петербургское отделение охраны памятников обратится в прокуратуру из-за сноса старейшего здания Ленэкспо

О сносе здания бывшего Научно-исследовательского морского института связи и телемеханики (НИМИСТ) стало известно от активистов еще в начале марта. На его месте должны возвести элитный жилой квартал «Морская резиденция».

По данным Госстройнадзор, разрешение на строительство и на демонтаж застройщику не выдавалось. Сейчас ведомство инициировало собственную проверку инцидента, оцениваются перспективы привлечения собственника земельного участка к административной ответственности за возможные правонарушения.

Сообщается, что у здания Морского института не было статуса памятника, однако градозащитники не раз выступали з его сохранения и настаивали, что строение обладало признаками объекта культурного наследия.

Напомним, участок под застройку жилых высотных домов и гостиничного обслуживания сформировали еще в июле. В него объединили несколько отдельных участков, занимаемых корпусами «Ленэкспо». Тогда же в КГИОП отправили историко-культурную экспертизу предлагаемых к застройке участков.

В сентябре 2021 года территорию выставочного комплекса «Ленэкспо» начали готовить к жилой застройке. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан на территорию комплекса, а в январе представили проект элитного ЖК, который должен появиться на месте выставочных павильонов.

Раньше уже планировалась подобная застройка. Еще в 2019 году АО «Экспофорум» хотело снести выставочные павильоны и здание 1947−1949 годов постройки на въезде со стороны Среднего проспекта В. О.