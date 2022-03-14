В Петербурге откроется новое общественное пространство на набережных Лахтинской гавани

Как сообщают в пресс-службе Смольного, администрация города согласовала передачу Фонду поддержки социальных инициатив компании «Газпром» земельного участка возле «Лахта Центра».

«Будет создано единое гармоничное общественное пространство на берегу Финского залива, которое в будущем может стать одним из любимых мест отдыха петербуржцев и гостей города», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Строительство общественного пространства пройдет в рамках инвестиционного проекта по обустройству северной береговой линии Лахтинской гавани. Участок находится на Высотной улице, инвестор должен построить там берегоукрепительное защитное сооружение длиной более 259 метров, а также установить памятный знак Петру I.

Работы по благоустройству территории планируют завершить в июне 2022 года. После завершения строительства объекты передадут в собственность Петербурга.

Напомним, в 2019 году Смольный одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона.