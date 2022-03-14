Петербург вошел в топ-10 самых закредитованных регионов

Первые три места в списке по объемам задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (649 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (593 тысяч рублей), Республика Саха (525 тысяч рублей).

Пятерку замыкают Московская область (490 тысяч рублей) и Ненецкий автономный округ (480 тысяч рублей). В десятке регионов с самыми закредитованными гражданами также оказались Магаданская, Тюменская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Петербург, где средний объем задолженности составляет от 448 до 470 тысяч. Москва находится на 12 строчке, со средним объемом задолженности в 413 тысяч рублей.

Медианный прирост задолженности среди всех регионов РФ составил 55 тысяч рублей. Больше всего этот показатель наблюдается в Сахалинской области (+99 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (+97 тысяч рублей). Петербург занял восьмое место в списке (+92 тысячи рублей), а Ленинградская область — 10-е (+87 тысяч рублей).