Кому готовы платить самые высокие зарплаты в марте в Петербурге? Аналитики сервиса SuperJob проанализировали 140 тысяч вакансий и отобрали самые высокооплачиваемые предложения, поделившись результатами исследования с редакцией «Собака.ru».
В марте в Петербурге больше всего готовы платить руководителю отдела разработки онлайн-игр — от 250 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь портфолио, опыт работы в разработке игр от трех лет, понимать психологию игроков и их мотивацию, а также знать английский язык. Такому соискателю предложат бонусы и премии по результатам работы, медицинское страхование, бесплатные обеды, частичную компенсацию фитнеса и уроки английского языка.
На втором месте — вакансия эксперта системы оптимизации кадровых процессов с зарплатой от 250 тысяч рублей. Соискатель должен осуществлять техподдержку, обрабатывать обращения от пользователей системы, приемка разработок и документации на поддержку. Работодатель обещает премии по итогам года и добровольное медицинское страхование.
В тройку лидеров также вошла вакансия Android-разработчика с зарплатой от 200 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен обладать высшим образованием в профильной области, опытом коммерческой разработки и знанием английского языка. Компания предоставляет возможность работать удаленно или из комфортного офиса, гибкое начало рабочего дня, компенсацию 50% стоимости абонемента на фитнес и на занятия английским языком.
В рейтинг также вошли вакансии стоматолога хирурга-имплантолога с опытом работы от трех лет, которому готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, и бизнес-аналитика с опытом работы на аналогичной должности от двух лет и зарплатой от 200 до 300 тысяч рублей.
По данным индекса рынка труда SuperJob, HR-активность работодателей в последнюю неделю февраля не менялась — работала инерция. В первую неделю марта рекрутинговая активность несколько снизилась, однако она все еще выше (на 7 процентных пункта), чем в аналогичный период 2017-2019-х годов.
«Для сравнения: в апреле 2020 года, во время первой волны ковида, мы наблюдали снижение индекса рынка труда до 42-43%, а затем резкий рост, вызванный увеличением потребности в персонале после ослабления ограничений. Такие тенденции позволяют утверждать: экономику ждет быстрое восстановление, как только ситуация нормализуется. Бизнес адаптируется к новым реалиям и вернется к подбору персонала, потому что люди сегодня — это главный ресурс», — отмечают аналитики сервиса.
В SuperJob отмечают, что сохраняется тренд на удаленные вакансии в IT. Руководителю отдела разработки онлайн игр и эксперту SAP компании из Петербурга предлагают от 250 тысяч в месяц, а инженеру по автотестированию в Новосибирской компании готовы платить 200 тысяч. В Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии врачей, медицинской и производственной лабораторий. Эмбриологу предлагают 100 тысяч в месяц, а травматологу от 120 тысяч, заведующему лабораторией — 70 тысяч рублей в месяц.
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