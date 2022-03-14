В марте в Петербурге больше всего готовы платить руководителю отдела разработки онлайн-игр — от 250 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь портфолио, опыт работы в разработке игр от трех лет, понимать психологию игроков и их мотивацию, а также знать английский язык. Такому соискателю предложат бонусы и премии по результатам работы, медицинское страхование, бесплатные обеды, частичную компенсацию фитнеса и уроки английского языка.

На втором месте — вакансия эксперта системы оптимизации кадровых процессов с зарплатой от 250 тысяч рублей. Соискатель должен осуществлять техподдержку, обрабатывать обращения от пользователей системы, приемка разработок и документации на поддержку. Работодатель обещает премии по итогам года и добровольное медицинское страхование.

В тройку лидеров также вошла вакансия Android-разработчика с зарплатой от 200 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен обладать высшим образованием в профильной области, опытом коммерческой разработки и знанием английского языка. Компания предоставляет возможность работать удаленно или из комфортного офиса, гибкое начало рабочего дня, компенсацию 50% стоимости абонемента на фитнес и на занятия английским языком.

В рейтинг также вошли вакансии стоматолога хирурга-имплантолога с опытом работы от трех лет, которому готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, и бизнес-аналитика с опытом работы на аналогичной должности от двух лет и зарплатой от 200 до 300 тысяч рублей.