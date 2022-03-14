Минувшее воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Петербурге

По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, минувшее воскресенье, 13 марта, стало самым теплым днем с начала года в Петербурге — температура воздуха достигла +6,0 градуса. До этого рекорда в лидерах был день 1 марта — тогда воздух прогревался до +5,6 градуса.

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние антициклона, усиливающегося с северо-запада. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, с активным дневным прогревом», — рассказал Леус о погоде на понедельник, 14 марта.

Температура воздуха сегодня в городе составит +4…+6 градусов, по области +2…+7. Ветер ожидается северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметров ртутного столбы, что выше нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, «господство антициклона продолжится».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 15 марта, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, днем +4…+6. Ночью на дорогах местами образуется гололедица.

В среду, 16 марта, в городе будет малооблачно и по-прежнему без осадков. В ночное время суток -5…-7 градусов, днем +2…+4. Ночью и утром на дорогах также образуется гололедица.