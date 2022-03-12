Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского онлайн-издания «Бумага»

Доступ к сайту ограничили по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Издание сообщило, что до этого не получало уведомлений РКН.

По информации ведомства, на сайте издания публиковалась «заведомо ложная общественно значимая информация», в том числе материалы о действиях российской армии на территории Украины. Подобные публикации, как считают в ведомстве, «формируют у людей панические настроения, создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности». При этом редакция издания заявила, что продолжит свою работу в социальных сетях.