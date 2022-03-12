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Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского онлайн-издания «Бумага»

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Сайт петербургского онлайн-издания «Бумага» был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в ночь на 12 марта. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

сайт Роскомнадзора

Доступ к сайту ограничили по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Издание сообщило, что до этого не получало уведомлений РКН.

По информации ведомства, на сайте издания публиковалась «заведомо ложная общественно значимая информация», в том числе материалы о действиях российской армии на территории Украины. Подобные публикации, как считают в ведомстве, «формируют у людей панические настроения, создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности». При этом редакция издания заявила, что продолжит свою работу в социальных сетях.

«Бумага» — петербургское интернет-СМИ, которое основали в 2012 году. Издание освещает городские и масштабные федеральные события.

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