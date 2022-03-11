«Фонд друзей балтийской нерпы» высказался против заявлений Meta. Мнения петербуржцев на этот счет разделились

Активисты рассказали, что будут вести только группу «Спасение тюленей» во ВКонтакте. Ранее сообщалось, что Meta собирается изменить политику hate speech (языка ненависти) и позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию по отношению к ряду россиян и российских солдат в контексте «специальной военной операции в Украине».

Но петербуржцы начали высказывать полярные мнения по поводу поста «Фонда друзей балтийской нерпы». Кто-то поддержал активистов, кто-то порекомендовал завести им блог на «Яндекс.Дзене». Другие высказались критично: «У тюленей теперь есть политическая точка зрения?», «Отписываюсь. Благотворительность и милосердие не должны иметь ничего общего с политикой», — пишут пользователи под постом.

Напомним, Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать компанию Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской. В случае приятия судом положительного решения деятельность компании и всех ее продуктов будет запрещена на территории России.