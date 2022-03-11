18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Сервис каршеринга «Ситидрайв» разрешил оставлять машины на платных парковках в центре Петербурга

Поделиться:

Пользователи каршеринга «Ситидрайв» с 11 марта смогут бесплатно начинать и заканчивать аренду в центре Петербурга в рамках зеленой зоны парковки. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

В компании считают, что это обновление сделает каршеринг доступнее и удобнее в Петербурге. Сейчас зона платной парковки распространилась на 99 улиц в Центральном районе в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

Ранее стало известно, что деятельность сервиса городской мобильности «Ситимобил» прекращается, однако «Ситидрайв», который является частью компании, продолжит свою работу.

Напомним, власти Петербурга собираются расширить зону платной парковки. В 2023 году она может появиться в Калининском и Выборгском районах. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: