Сервис каршеринга «Ситидрайв» разрешил оставлять машины на платных парковках в центре Петербурга

В компании считают, что это обновление сделает каршеринг доступнее и удобнее в Петербурге. Сейчас зона платной парковки распространилась на 99 улиц в Центральном районе в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

Ранее стало известно, что деятельность сервиса городской мобильности «Ситимобил» прекращается, однако «Ситидрайв», который является частью компании, продолжит свою работу.

Напомним, власти Петербурга собираются расширить зону платной парковки. В 2023 году она может появиться в Калининском и Выборгском районах.