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Весна наступает. Синоптики прогнозируют теплые выходные в Петербурге

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Весна постепенно вступает в свои права. Сегодня температура воздуха в Петербурге начнет повышаться, а грядущие выходные и вовсе подарят горожанам уверенный «плюс». Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Смещаясь с северо-запада, он уплотнит облака и усилит ветер, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Температурный фон продолжит постепенно повышаться.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до +2 градусов, по области -2…+3. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, вероятность осадков невелика, а температура продолжит расти.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 12 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, днем +3…+5. На дорогах местами образуется гололедица.

В воскресенье, 13 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, обойдется без осадков. В ночное время суток температура в городе составит -3…-5 градусов, днем воздух прогреется до 4-6 градусов со знаком «плюс».

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