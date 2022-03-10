В Петербурге пообещали построить транспортную развязку и спорткомплекс

Транспортную развязку построят на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Это будет один из значимых инфраструктурных проектов города, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Развязка обеспечит выезд для автомобилей на федеральную трассу М-10, которая связывает наш город с Москвой. Это будет особенно удобно для жителей четырех южных районов, где ведется активное жилищное строительство — Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского», — отметил Беглов.

Спорткомплекс возведут на участке в районе Богатырского и Елагинского проспектов, Ситцевой и Яхтенной улиц. Он будет занимать 54 тысячи квадратных метров. Там же построят ледовую арену, бассейн и зону для экстремального спорта. Помимо этого, на участке установят гараж на 130 мест и трансформаторную подстанцию.

«Ранее в этом квартале планировалось разместить торгово-развлекательный комплекс, но городу очень нужны крупные спортивно-зрелищные центры. И мы поддерживаем инвесторов, которые их строят», — добавил Александр Беглов.