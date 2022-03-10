Усадьбу Шуваловых в Парголово вновь выставили на продажу

Компания планирует привлечь профильного инвестора, который имеет соответствующие компетенции и возьмет на себя обязательства по охране и сохранению культурно-исторического наследия объекта. Восстановление и сохранение исторического облика дворцово-паркового комплекса как единого комплекса, развитие его туристического потенциала — обязательное условие, которое ставится при подборе потенциального партнера.

«Усадьба графов Шуваловых и Воронцовых-Дашковых заслуживает стать частью культурной урбанизации Санкт-Петербурга. Мы надеемся, что ансамбль после реорганизации и адаптации к необходимым современным функциям, станет важной городской площадкой с открытым для широкой общественности доступом», — приводит ТАСС слова генерального директора «РТ-Капитал» Семена Якубова.

Конкурсные торги пройдут в первом квартале 2022 года. Стоимость исторического лота не уточняется — однако в последний раз, когда усадьбу Шуваловых выставляли на продажу, начальная цена составляла 366 113 650 рублей с шагом на повышение в 3 миллиона.

Напомним, ранее предполагалось, что комплекс исторических зданий может использоваться для размещения объектов науки. «Здания, входящие в состав ансамбля Усадьбы Шуваловых, требуют комплексных реставрационных работ, а производственные постройки советского периода возможно приспособить под современное использование. В дальнейшем после реставрации объект возможно использовать под культурно-досуговую деятельность и различные мероприятия», — говорилось в описании лота на сайте Российского аукционного дома.

С 1947 года в здании Большого дворца располагался Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени Вологдина. Институт стал научно-исследовательским центром по разработке уникальных технологий. В 1965 году при ВНИИ ТВЧ было создано садово-парковое хозяйство, заложен питомник для выращивания особо ценных пород деревьев. В 2015 году произошло акционирование ВНИИ ТВЧ, институт вошел в ГК «Ростехнологии».