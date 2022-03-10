В Пулково за сутки отменили более 30 рейсов

Так, по данным онлайн-табло пассажиры компании «Северный Ветер» не смогут вылететь в Шарм-эль-Шейх, Симферополь, Ленкорань, Стамбул и Анталью. «Победа» отменила рейсы в Воронеж, Сочи и Краснодар.

Помимо этого, не состоятся полеты в Самарканд, Хургаду, Анапу, Нур-Султан, Ростов-на-Дону, Элисту, Ярославль, Ереван, Брянск и Тель-Авив. Три рейса в Москву тоже отменили. О причинах отмены рейсов не сообщается.

Отмечается, что «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Ригу, Любляну и Бухарест до 26 марта, в Варшаву — до 25 мая, в Лондон и Дублин — до 23 мая.

Напомним, появилось сообщение, что российские авиакомпании намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. При этом они сами решат, какие именно.