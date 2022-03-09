СПбГУ предложил зачислять участников «военной спецоперации» на территории Украины в вузы без вступительных экзаменов

Внести изменения в закон «Об образовании» предложил проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич. Идею поддержали все участники ректорского совещания, сказано на сайте СПбГУ.

«Одной из важных мер поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и сил специальных операций является предоставление возможностей для получения высшего образования и повышения квалификации», — сообщается в кратком отчете о ректорском совещании.

Военнослужащим, которые действуют сейчас на территории Украины, предлагается дать право поступать на программы бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Помимо этого, второе высшее образование хотят сделать бесплатным для военных.

Обращение СПбГУ направят министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Напомним, СПбГУ подготовил приказы об отчислении студентов, которых задержали на несанкционированных антивоенных митингах. Претендентами на отчисление стали 13 человек.