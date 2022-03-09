СПбГУ предложил зачислять участников «военной спецоперации» на территории Украины в вузы без вступительных экзаменов

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) предложил зачислять участников «специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса» без вступительных экзаменов в вузы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение СПбГУ.
Внести изменения в закон «Об образовании» предложил проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич. Идею поддержали все участники ректорского совещания, сказано на сайте СПбГУ.
«Одной из важных мер поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и сил специальных операций является предоставление возможностей для получения высшего образования и повышения квалификации», — сообщается в кратком отчете о ректорском совещании.
Военнослужащим, которые действуют сейчас на территории Украины, предлагается дать право поступать на программы бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Помимо этого, второе высшее образование хотят сделать бесплатным для военных.
Обращение СПбГУ направят министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Напомним, СПбГУ подготовил приказы об отчислении студентов, которых задержали на несанкционированных антивоенных митингах. Претендентами на отчисление стали 13 человек.
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