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Общественное пространство «Никольские ряды» закрыли на реконструкцию

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Общественное пространство «Никольские ряды» с горкой и каруселью закрылся на реконструкцию 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе.

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Территорию собираются готовить к лету. Предполагается, что пространство снова заработает уже в мае.

«Друзья, напоминаем, что сегодня последний день работы нашего зимнего двора. Уже завтра мы закроемся на реконструкцию, чтобы вновь встретиться с вами в мае!» — говорится на официальной странице пространства.

Сотрудники демонтируют карусель и сменят декорации, а горка превратится в амфитеатр. Уже летом посетителей ждут лекции и камерные концерты.

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