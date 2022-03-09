Общественное пространство «Никольские ряды» закрыли на реконструкцию

Территорию собираются готовить к лету. Предполагается, что пространство снова заработает уже в мае.

«Друзья, напоминаем, что сегодня последний день работы нашего зимнего двора. Уже завтра мы закроемся на реконструкцию, чтобы вновь встретиться с вами в мае!» — говорится на официальной странице пространства.

Сотрудники демонтируют карусель и сменят декорации, а горка превратится в амфитеатр. Уже летом посетителей ждут лекции и камерные концерты.