СМИ: В СПбГУ подготовили 13 приказов на отчисление студентов, задержанных на несанкционированных акциях

Председатель БСС СПбГУ Михаил Мочалов заявил, что о предстоящих отчислениях стало известно 6 марта из студенческого чата. Отмечается, что пока подготовлены только проекты приказов, они еще не подписаны и не вступили в силу. Студенты должны будут пройти две инстанции: дисциплинарную комиссию и комиссию по этике.

«К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены», — сказал Мочалов.

В списке на отчисление оказалась также студентка Вероника Самусик, которая освещала акции как журналистка сетевого издания Sota.Vision, но все равно была задержана полицией. В вузе не ответили, будут ли эти факты приняты во внимание при принятии решения об отчислении.

В «виртуальной приемной» на сайте СПбГУ разместили заявление проректора Александра Бабича, в котором сказано, что проведение несанкционированных массовых мероприятий — это нарушение законодательства и антиковидных ограничений. Однако он также написал, что у граждан есть право на мирные собрания и высказывание своих позиций.

В пресс-службе вуза заявили, что «университет находится вне политики» и не отчисляет студентов за их политическую и гражданскую позицию. Но при этом может принять меры для тех, кто нарушил законодательство и «локальные нормативные акты университета».

Помимо этого, в СПбГУ отметили, что «если обучающийся отчислен по неуважительной причине, то он имеет право поступать в университет на общих для всех абитуриентов основаниях».