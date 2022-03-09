СМИ: В СПбГУ подготовили 13 приказов на отчисление студентов, задержанных на несанкционированных акциях

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подготовил приказы об отчислении студентов, которых задержали на несанкционированных антивоенных митингах. Большой студенческий совет (БСС) вуза получил 13 проектов приказов об отчислении, пишет «Коммерсант».
Председатель БСС СПбГУ Михаил Мочалов заявил, что о предстоящих отчислениях стало известно 6 марта из студенческого чата. Отмечается, что пока подготовлены только проекты приказов, они еще не подписаны и не вступили в силу. Студенты должны будут пройти две инстанции: дисциплинарную комиссию и комиссию по этике.
«К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены», — сказал Мочалов.
В списке на отчисление оказалась также студентка Вероника Самусик, которая освещала акции как журналистка сетевого издания Sota.Vision, но все равно была задержана полицией. В вузе не ответили, будут ли эти факты приняты во внимание при принятии решения об отчислении.
В «виртуальной приемной» на сайте СПбГУ разместили заявление проректора Александра Бабича, в котором сказано, что проведение несанкционированных массовых мероприятий — это нарушение законодательства и антиковидных ограничений. Однако он также написал, что у граждан есть право на мирные собрания и высказывание своих позиций.
В пресс-службе вуза заявили, что «университет находится вне политики» и не отчисляет студентов за их политическую и гражданскую позицию. Но при этом может принять меры для тех, кто нарушил законодательство и «локальные нормативные акты университета».
Помимо этого, в СПбГУ отметили, что «если обучающийся отчислен по неуважительной причине, то он имеет право поступать в университет на общих для всех абитуриентов основаниях».
Комментарии (0)