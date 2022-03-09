По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует обширный антициклон, наполненный холодными воздушными массами. В зоне его влияние ожидается спокойная и сухая погода, с переменной облачностью.

Температура воздуха сегодня в городе составит -2…-4 градуса, по области -2…-7, местами до -7…-12. Ветер ожидается восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

Завтра, по прогнозу Леуса, петербуржцев ждет «очень холодная ночь», но уже днем солнечные лучи приблизят показания термометров к нулевой отметке.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 10 марта, в Петербурге обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит -11…-13 градусов, местами до -18, днем от 0 до -2. На дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 11 марта, в городе также будет без существенных осадков. В ночное время суток температура составит -5…-7 градусов, местами до -9, днем воздух прогреется от 0 до +2. Гололедица на дорогах сохранится.