На «Авито» заметили объявление, в котором акулу из IKEA продают за 3 млн рублей

Стоимость игрушки составляла 1499 рублей. После закрытия IKEA в России на «Авито» начали массово размещать объявления, в которых за «Блохей» просили около 2500 рублей. Однако нашлись шуточные объявления, где акулу готовы продать за 50, 100 тысяч и даже за 3-4 млн рублей.

Как рассказала одна из создательниц таких объявлений Юлия изданию «Подъем», ее предложение «это, конечно, шутка». Также Юлия отметила, что ажиотажа на покупку акул на «Авито» сейчас нет. Однако она не исключает, что акула из IKEA может стать «новой валютой».