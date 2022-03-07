Дворцовый мост украсит праздничная подсветка «в цветах весны» в честь 8 Марта

«Восьмое марта — замечательный весенний праздник. В этот день световое оформление Дворцового моста подчеркнет красоту Петербурга и напомнит о том, какие прекрасные женщины — красивые умные и талантливые живут в нашем городе», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для праздничной иллюминации в зеленых и оранжевых цветах в особый режим работы переведут около 600 светодиодных светильников. Она будет работать до полуночи, а после ее переключат в обычный режим.

Подсветка Дворцового моста меняется в памятные даты и праздники, а также для привлечения внимания к проблемам здоровья и поддержки важных социальных проектов.