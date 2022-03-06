В Ленобласти начали токовать тетерева. Показываем фото

Тетерева начали токовать во Всеволожском районе в Ленобласти и собираться на токовищах, при этом активная фаза брачных игр начнется только через месяц. Кадры с осторожными птицами, к которым практически не подойти на близком расстоянии, опубликовал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам ученого, тетерева токуют в одних и тех же местах десятилетиями, как и глухари. Биологу пришлось построить себе шалаш, чтобы понаблюдать за птицами. Так, с рассветом на ток прилетело одновременно 12 самцов. А самки здесь появятся лишь в апреле, «когда женихи отвоюют себе наиболее выигрышные участки, на которые и будут привлекать невест своим ярким внешним видом и весенней громкой песней».
Глазков добавил, что сейчас самцы присматриваются к «месту брачных баталий», а некоторые уже начинают вступать в драки. «Брови у тетеревов сейчас еле заметны, но уже через месяц они нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз», – поделился Глазков. Также активность тока будет усиливаться.
Комментарии (0)