В Ленобласти начали токовать тетерева. Показываем фото

По словам ученого, тетерева токуют в одних и тех же местах десятилетиями, как и глухари. Биологу пришлось построить себе шалаш, чтобы понаблюдать за птицами. Так, с рассветом на ток прилетело одновременно 12 самцов. А самки здесь появятся лишь в апреле, «когда женихи отвоюют себе наиболее выигрышные участки, на которые и будут привлекать невест своим ярким внешним видом и весенней громкой песней».

Глазков добавил, что сейчас самцы присматриваются к «месту брачных баталий», а некоторые уже начинают вступать в драки. «Брови у тетеревов сейчас еле заметны, но уже через месяц они нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз», – поделился Глазков. Также активность тока будет усиливаться.