В настоящее время штраф за нарушение «закона о тишине» в Петербурге достигает 1 миллиона рублей для юридических лиц, 50 тысяч рублей — для должностных лиц и 5 тысяч рублей — для физических лиц. Как сообщили в пресс-службе Смольного, передача полиции полномочий по контролю за соблюдением закона позволит «существенно повысить эффективность работы по пресечению нарушений тишины и покоя граждан в ночное время».

Финансовые обязательства по выполнению новых полномочий останутся за правительством города. Для этого предусмотрено предоставление федеральному бюджету субвенции из бюджета Петербурга. На этот год заложено порядка 22 миллиона рублей.

«Раньше протоколы по этой статье составляли сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Теперь это будут делать сотрудники полиции. Она обладает большим штатом уполномоченных сотрудников. Изменения позволят эффективно и оперативно бороться с шумными соседями по дому и компаниями под окном», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.