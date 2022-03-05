Подходит к завершению реставрация Смольного собора. Она длилась семь лет

Кроме того, по программе КГИОП ведется реставрация интерьеров церквей, расположенных в угловых башнях корпусов Смольного монастыря. В 2021 году завершены работы по реставрации церкви святых Захарии и Елизаветы и церкви святого Александра Невского при Александровском институте. В 2021 году началась реставрация интерьеров церкви святой Великомученицы Екатерины — главной церкви Императорского Воспитательного Общества благородных девиц. Ее барочная отделка сохранилась практически в первоначальном виде, какой ее задумал и реализовал Растрелли. Временем окончания отделки храма принято считать конец 1762 года. В текущем году реставрация продолжится.

Смольный собор был возведен в 1748-1757 годах по проекту архитектора Франческо Растрелли как соборный храм Смольного монастыря. Он построен на том месте, где при Петре I располагались смоляные дворы, поставлявшие смолу для строительства кораблей. Рядом так же при Петре I был построен дворец для дочери Петра, Елизаветы. Достраивал собор, вместо отстраненного Растрелли, по распоряжению Екатерины II Ю. М. Фельтен — с 1765 по 1775 год. Строительство собора уже под руководством В. П. Стасова закончилось при Николае I. Общее время строительства собора — 87 лет. Это самый большой срок строительства в Петербурге.

«История собора была очень непростой: 87 лет от момента закладки до освящения собор строили, 87 лет до 1924 года совершались богослужения, и ровно 87 лет собор был использован под совершенно другие нужды, и только через 87 лет сюда снова пришла молитва. Реставраторам пришлось здорово потрудиться. Местами была уже аварийная ситуация, начинали обрушаться карнизы на высоте 15-20 метров, и мы тогда еще вместе с администрацией концертного зала старались ограждать эти участки», — отметил настоятель Смольного собора протоиерей Петр.