Подходит к завершению реставрация Смольного собора. Она длилась семь лет

Походит к завершению семилетняя реставрация Смольного собора в Петербурге. В настоящее время специалисты демонтируют строительные леса высотой 72 метра.
Реставрация фасадов собора проводилась в 2015-2016 годах по программе КГИОП. Финансирование составило 481,6 миллиона рублей. В 2017 году началась реставрация интерьеров храма. Из средств бюджета Петербурга с 2017 по 2021 годы на эти работы было выделено 422,9 миллиона рублей. В 2022 году стоимость контракта составляет 39,9 миллиона.
Работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола Смольного собора завершатся к маю 2022 года. В настоящее время производится демонтаж неинвентарных лесов высотой 72 метра.
«В этом году мы заканчиваем семилетнюю реставрацию Смольного собора. Интересная деталь: реставраторы нашли свидетельство несостоявшегося замысла Василия Петровича Стасова расписать своды и арки монохромной росписью гризайль. Живописное оформление в стиле классицизма означало бы «изгнание» духа Растрелли, и Николай I повелел росписи забелить. В ходе реставрационных работ выполнена музеефикация пробного участка росписи», — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.
Кроме того, по программе КГИОП ведется реставрация интерьеров церквей, расположенных в угловых башнях корпусов Смольного монастыря. В 2021 году завершены работы по реставрации церкви святых Захарии и Елизаветы и церкви святого Александра Невского при Александровском институте. В 2021 году началась реставрация интерьеров церкви святой Великомученицы Екатерины — главной церкви Императорского Воспитательного Общества благородных девиц. Ее барочная отделка сохранилась практически в первоначальном виде, какой ее задумал и реализовал Растрелли. Временем окончания отделки храма принято считать конец 1762 года. В текущем году реставрация продолжится.
Смольный собор был возведен в 1748-1757 годах по проекту архитектора Франческо Растрелли как соборный храм Смольного монастыря. Он построен на том месте, где при Петре I располагались смоляные дворы, поставлявшие смолу для строительства кораблей. Рядом так же при Петре I был построен дворец для дочери Петра, Елизаветы. Достраивал собор, вместо отстраненного Растрелли, по распоряжению Екатерины II Ю. М. Фельтен — с 1765 по 1775 год. Строительство собора уже под руководством В. П. Стасова закончилось при Николае I. Общее время строительства собора — 87 лет. Это самый большой срок строительства в Петербурге.
«История собора была очень непростой: 87 лет от момента закладки до освящения собор строили, 87 лет до 1924 года совершались богослужения, и ровно 87 лет собор был использован под совершенно другие нужды, и только через 87 лет сюда снова пришла молитва. Реставраторам пришлось здорово потрудиться. Местами была уже аварийная ситуация, начинали обрушаться карнизы на высоте 15-20 метров, и мы тогда еще вместе с администрацией концертного зала старались ограждать эти участки», — отметил настоятель Смольного собора протоиерей Петр.
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