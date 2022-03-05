Петербург пережил одну из самых холодных ночей весны. Рассказываем о прогнозе погоды на ближайшие сутки

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 марта температура воздуха в городе составит 0…+2 градуса, по области -3…+2 градуса. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха в минувшую ночь опускалась до -9, а в некоторых районах до -12. Днем разогреет, но будет не выше нуля. В воскресенье, 6 марта, без осадков, а морозы начнут ослабевать. В ночное время суток -4…-6 градусов, днем от 0 до +2.