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В Петербурге начали подготовку к строительству станции метро «Туристская»

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В Петербурге запустили подготовительные работы перед началом строительства станции метро «Туристская» в Приморском районе. Об этом сообщили в АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС).

Shutterstock.com

С 3 марта строители частично получили проходческий щит «Надежда». Им будут пробивать дальше зеленую ветку метро. Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МССС, пока метростроители осваивают площадку будущей станции, некоторые детали все еще едут на площадку.

В Смольном рассчитывают, что полномасштабные работы начнутся уже в 2022 году, а открытие «Туристской» должно состояться в 2026 году.

Напомним, в Петербурге к 2030 году планируют открыть 21 новую станцию метро. Ускорение темпов строительства должно произойти с 2024 года. Об этом заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин.

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