В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении врача-нефролога, обвиняемого в расчленении жены

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, после того, как дело врача переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности, сторона защиты ходатайствовала о прекращении дела за истечением сроков давности. Возражений не было, и Земченкова отпустили из-под стражи в зале заседаний.

Напомним, в конце марта 2021 года глава городского нефрологического центра, главный в Петербурге специалист по почкам Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве своей жены — врача-гинеколога Ирины Земченковой. Убитая работала гинекологом в роддоме имени Снегирева — последний раз близкие и коллеги женщины видели ее 22 февраля 2010 года.

Сам Земченков активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. От его имени была размещена заявка на программу «Жди меня». Все 11 лет отец Земченковой не оставлял поиски. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину, который поручил заняться делом заново.

Позже того, как Земченкова задержали, он признался, что убил жену, чтобы жить с другой женщиной — уйти мирно врач побоялся из-за возможного скандала. Однако позже врач отказался от своих слов.