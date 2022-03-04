В Смольном объяснил, как оплачивать проезд в общественном транспорте Петербурга в условиях санкций

Как сообщает комитета по транспорту Петербурга, оплатить проезд картами банков, которые попали под блокирующие санкции, можно, но при себе необходимо иметь пластиковую копию карты. Кошельковые сервисы типа Apple Pay и Google Pay для них не работают, и для гарантированной оплаты в ведомстве рекомендуют иметь карту при себе.

Для других банков, которые не попали под санкции, все работает исправно, в том числе и через Apple Pay и Google Pay, добавили в комитете. В ведомстве ссылаются на данные АО «Газпромбанк», которое предоставляет сервисы безналичной оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте Петербурга.

Также остается доступна оплата картой «Подорожник», льготными проездными и за наличные деньги.

Напомним, общественный транспорт Петербурга полностью перейдет на безналичную оплату проезда с 1 апреля. Тогда за наличные деньги можно будет приобрести разовый билет с QR-кодом в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок».