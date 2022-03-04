Ставки по микрозаймам в России планируют ограничить

Законопроект в случае его принятия понизит максимальный размер процентной ставки по договору потребительского кредита или микрозайма со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. Как читают разработчики документа, в результате общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что повысит доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки россиян.

Также документ прописывает снижение максимального значения полной стоимости кредита или микрозайма с 365% до 292% годовых и с 150% до 130% — максимальную сумму всех платежей по нему.

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