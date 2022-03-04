В Петербурге за нарушение коронавирусных ограничений наказали 24 бара и магазина

В пресс-службе Смольного заявили, что представители ККИ обошли 101 ресторан и кафе, 48 магазинов и 6 объектов по предоставлению услуг в Адмиралтейском, Невском, Центральном, Кронштадтском, Красносельском, Московском, Пушкинском, Приморском, Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском, Василеостровском, Выборгском и Кировском районах.

Среди нарушений: отсутствие или некорректные данные QR-кодов, персонал не придерживался правил ношения масок. Также реже фиксировалось отсутствие защитных экранов и разметки о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра, в некоторых заведениях столы стояли ближе, чем требовали правила. На ряде предприятий были фиктивно заполнены документы о дезинфекции, а еще были зафиксированы случаи курения кальянов в заведениях общепита.

Сотрудники ККИ работают над возбуждением административных производств против нарушителей.

Напомним, с 4 марта в Петербурге отменены QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус. Также в городе сняты ограничения по наполняемости общественных мест. Рассказываем обо всех изменениях.