С началом весны в Петербурге протестируют новую снегоуборочную технику

Как сообщил председатель Комитета по благоустройству Петерубрга Василий Пониделко, «новые компактные и маневренные» уборочные машины для работы на тесных улицах центральных районов сейчас проходят испытания в одном из подведомственных комитету предприятий.

Все агрегаты отечественного производства, что, по мнению Пониделко, «в современных условиях неоспоримый плюс». «Если по итогам испытаний на улицах нашего города спецтехника покажет себя с хорошей стороны, можно будет уже говорить о ее закупке на будущие сезоны», — отметил он.

Также в настоящий момент Комитет по благоустройству «присматривает» другую технику, которая «сможет в будущем хотя бы частично заменить ручной труд и позволит более эффективно работать на городских территориях».

«Эта зима еще раз показала, что одной из самых острых проблем является невозможность механизированной уборки узких тротуаров. При этом во время залповых снегопадов и температурных колебаний, провоцирующих образование наледи, улицы нужно чистить быстро и эффективно, чтобы проход пешеходов и проезд транспорта не был затруднен», — заявил Пониделко.