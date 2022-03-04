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Резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде на выходные в Петербурге

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Сегодня Петербург оказался в тылу уходящего циклона. Вместе с ним из города постепенно уйдет тепло, на смену которого уже в субботу придет похолодание. Рассказываем о погоде на грядущие выходные — в прогнозах синоптиков.

knyazevfoto / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 марта, ушедший на восток циклон еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в начале дня, пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит -1…+1 градус, по области -3…+2. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков и резко похолодает.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 5 марта, температура воздуха в городе ночью составит -7…-9 градусов, местами понижение до -12, днем от 0 до -2. На дорогах местами образуется гололедица. В воскресенье, 6 марта, утром и днем местами пройдет небольшой снег. В ночное время суток -4…-6 градусов, днем от 0 до +2.

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