В Петербурге озвучили график работы общественного транспорта в длинные выходные

Так, городской и пригородный наземный транспорт будет работать: 4 марта — по графику будних дней, 5 марта — по графику пятницы, 6, 7 и 8 марта — по графику воскресенья. Метрополитен с 6 по 8 марта будет функционировать по графику выходных дней.

Напомним, В наземном общественном транспорте Петербурга с 1 апреля нельзя будет оплатить проезд наличными средствами. Рассказываем о возможных способах оплаты и том, почему принято такое решение.