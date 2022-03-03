Канада ввела санкции против Беглова и Собянина

Власти Канады расширили санкционные списки против России. Под ограничения попали в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин.
В санкционные списки добавлены:
- заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,
- премьер-министр Михаил Мишустин,
- мэр Москвы Сергей Собянин,
- губернатор Петербурга Александр Беглов,
- руководитель администрации президента Антон Вайно,
- глава МВД Владимир Колокольцев,
- полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка,
- вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев,
- глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин,
- полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев,
- полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров,
- полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев,
- полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
- 10 ключевых сотрудников компаний «Газпром» и «Роснефть».
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