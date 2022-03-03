18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Канада ввела санкции против Беглова и Собянина

Поделиться:

Власти Канады расширили санкционные списки против России. Под ограничения попали в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Sofia Dudova / Shutterstock.com

В санкционные списки добавлены:

  • заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,
  • премьер-министр Михаил Мишустин,
  • мэр Москвы Сергей Собянин,
  • губернатор Петербурга Александр Беглов,
  • руководитель администрации президента Антон Вайно,
  • глава МВД Владимир Колокольцев,
  • полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка,
  • вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев,
  • глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин,
  • полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев,
  • полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров,
  • полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев,
  • полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
  • 10 ключевых сотрудников компаний «Газпром» и «Роснефть».

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: