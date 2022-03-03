18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербург в тылу циклона. Какой будет погода в городе до конца недели?

Поделиться:

Петербург оказался в тылу циклона, из-за снега и мокрого снега дневной прогрев будет ограничен. Рассказываем, какой будет погода в городе до конца рабочей недели — в прогнозах синоптиков.

Stanislav Samoylik / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет обусловлена тыловой частью циклона, смещающегося по северным регионам Европейской России. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, что ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха сегодня в городе составит о 0 до +2 градусов, по области -2…+3. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, вероятность осадков будет невелика, а температурный фон днем «слегка превысит нулевую отметку».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 4 марта, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время суток -2…-4 градуса, днем от -1 до +1. На дорогах местами образуется гололедица.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: