По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет обусловлена тыловой частью циклона, смещающегося по северным регионам Европейской России. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, что ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха сегодня в городе составит о 0 до +2 градусов, по области -2…+3. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, вероятность осадков будет невелика, а температурный фон днем «слегка превысит нулевую отметку».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 4 марта, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время суток -2…-4 градуса, днем от -1 до +1. На дорогах местами образуется гололедица.