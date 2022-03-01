Петербургские учителя получили методички уроков о событиях на Украине

Методички подготовлены для разных категорий детей: от 5-6 классов до 11 и студентов колледжей и педагогических вузов. По словам одного педагога, рекомендации она получила от администрации учебного заведения, а те — из управления образования.

В основном упор сделан на историю Украины, агрессию НАТО и информационные войны. В первом блоке разбирают, как формировалась государственность Украины и ее территория. Также есть раздел, посвященный событиям 2014 года на Донбассе, и участию западных стран в них.

Помимо этого, в методичке есть видеофрагмент речи Владимира Путина, которая предваряла нынешние события. Школьникам предлагается разобрать ее и ответить на вопросы.

«Сегодня главные события в мире происходят рядом с нами, на Украине. Конечно, вы следите за ними, обсуждаете между собой, спрашиваете значимых для себя взрослых: родителей, учителей. И уже не раз задавали себе вопросы о спецоперации по установлению мира, проводимой нашими вооруженными силами. Давайте посмотрим на карту мира, как она выглядит сегодня. Найдите на карте Россию, Украину, их столицы. Обратите внимание на то, где находятся города Донецк и Луганск», — говорится в методичке для 7-8 классов.

Некоторые слайды посвящены НАТО и расширению альянса на восток. Также детям предлагают подумать о том, почему происходящее в Донбассе можно назвать «геноцидом». Еще ученикам задают вопрос, можно ли описать действия России в Украине «как помощь старшего младшему». Как рассказал «Бумаге» один учитель, использование методички рекомендуется, но не проверяется.